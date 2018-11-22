Denizli'nin 1/25 Binlik İmar Planı Onaylandı

Denizli'nin 1/25 binlik nazım imar planı, Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin kasım ayı oturumunda kabul edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Denizli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Denizli'nin 1/25 binlik nazım imar planı, Büyükşehir Belediyesinin kasım ayı olağan meclis toplantısında kabul edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilin tamamını 1/25 binlik nazım imar planı ile planlamak ve geleceğe bütün olarak bakmak adına ilk günden itibaren bu hedefe doğru ilerlemeye başladıklarını, tüm kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarından da görüşler aldıklarını, birçok kesimle çok sayıda toplantılar yaptıklarını belirtti.

İlçe belediye başkanları ve meclis üyeleriyle değerlendirmeler yaptıklarını dile getiren Zolan, şunları kaydetti:

"1/25 binlik nazım imar planı süreci, toplumdaki pek çok kesimle istişare halinde görüş alınarak hazırlandı. Sivil toplum kuruluşları ve derneklerle de çok detaylı bir çalışma yapıldı. Kurucu Büyükşehir Meclisi olarak Denizlimizin il kapsamındaki 1/25 binlik nazım imar planı yapma noktasında sona geldik. Teknik anlamda incelemeler tamamlandı. Komisyon üyelerimize, STK'lara, belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize, tüm katkı sağlayan toplumun değişik kesimlerinden vatandaşlarımıza, çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum."

Şehrin tamamının 1/25 binlik nazım imar planını yaparak Türkiye'de bu işin öncülüğünü yaptıklarına dikkat çeken Zolan, şöyle konuştu:

"Denizli'nin geleceğini planladık. Plan yoksa yapılan işlerin anlamı da yoktur. Büyükşehir olarak Denizli'nin tamamında 1/25 binlik nazım imar planını yapabilme çok önemliydi. Bu hedefe ulaştık. Birçok güzel şey yapıldı ama bu planlama en önemlisiydi. Geleceğe daha doğru ve hızlı bakabilmek adına, ihtiyaçları karşılamak aynı zamanda gelecekteki yapıyı da bugünden ön görmek gerekliydi. Tabii ki plan dinamiktir, günlük ihtiyaçlara göre değişebilir. Bu konuda meclis ihtiyaç duyulduğunda bununla ilgili çalışmalar devam edecektir."