DENİZLİ Naime, katili eski eşiyle kaçarak evlenmiş
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DENİZLİ Naime, katili eski eşiyle kaçarak evlenmiş

Naime, katili eski eşiyle kaçarak evlenmişDENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, tedavi gördüğü diyaliz merkezi önünde boşanmalarına rağmen birlikte yaşadığı Ali Rıza Katıdaş tarafından bıçaklanan Naime Caylan (36), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

29.08.2020 13:22 | Son Güncelleme: 29.08.2020 13:33

Naime, katili eski eşiyle kaçarak evlenmiş

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, tedavi gördüğü diyaliz merkezi önünde boşanmalarına rağmen birlikte yaşadığı Ali Rıza Katıdaş tarafından bıçaklanan Naime Caylan (36), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 1 çocuk annesinin, tutuklanan Ali Rıza Katıdaş ile 18 yıl önce kaçarak evlendiği öğrenildi.

Olay, 19 Ağustos günü, Merkezefendi Mahallesi'ndeki diyaliz merkezi önünde meydana geldi. Antalya'da yaşayan böbrek hastası Naime Caylan, 11 yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı ancak birlikte yaşadığı eşi Ali Rıza Katıdaş ile tartışınca Denizli'ye yaşayan ağabeyinin yanına geldi. Haftada 3 kez diyalize giren Caylan, olay günü Merkezefendi Mahallesi'ndeki diyaliz merkezine geldi. Tedavisinin ardından merkezden çıkan Caylan, boşandığı eşi Ali Rıza Katıdaş tarafından karnından bıçaklandı. Ağır yaralanan Caylan, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ali Rıza Katıdaş ise sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YOĞUN BAKIMDA 10 GÜN DAYANABİLDİ

Ameliyat edilen ve yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Caylan, dün sabah hayatını kaybetti. Ağabeyi Hüseyin Caylan tarafından cenazesi teslim alınan Caylan, Burdur'un Yeşilova ilçesinde toprağa verildi.

KAÇARAK EVLENMİŞ

Naime Caylan'ın, Ali Rıza Katıdaş ile 18 yıl önce kaçarak evlendiği ortaya çıktı. Caylan'ın ağabeyi Hüseyin Caylan, kardeşinin sürekli şiddet gördüğünü anlatarak, "18 yıl önce istemeye geldiklerinde işi olmadığı için biz kardeşimizi vermedik. Kardeşim sevdiği için evden kaçıp, evlendi. Çocukları oldu. Ali Rıza Katıdaş çalışmıyordu, sürekli kardeşime şiddet uyguluyor ve para istiyordu. Kardeşim babamızın emekli aylığını alabilmek için anlaşmalı olarak boşandı. Aldığı parayı eşine veriyordu. Daha sonra kardeşim böbrek hastası oldu" dedi.

'OĞLUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE BIÇAKLADI'

Hüseyin Katıdaş, kardeşinin Antalya'yı terk edip, yeni bir hayat kurmak için oğluyla birlikte Denizli'ye, yanına geldiğini ifade ederek, "Böbrek hastası kardeşim, oğluyla birlikte tedavi için diyaliz merkezine gitti. Onu takip etmiş, oğlunun gözleri önünde bıçaklamış. Maalesef dayanamadı, hayatını kaybetti. Çok üzgünüz, oğlunun psikolojisi bozuldu. Bir kadın severek kaçıp evlendiği kişi tarafından hunharca öldürülüyor. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

DENİZLİ Naime, katili eski eşiyle kaçarak evlenmiş

Kaynak: DHA

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