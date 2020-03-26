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DENİZLİ Müzik evinden öğrencilerine uzaktan eğitim

Müzik evinden öğrencilerine uzaktan eğitim DENİZLİ'de bir müzik evi, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan öğrencileri için uzaktan eğitime başladı.

26.03.2020 10:48 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:48
DENİZLİ Müzik evinden öğrencilerine uzaktan eğitim

Müzik evinden öğrencilerine uzaktan eğitim

 

DENİZLİ'de bir müzik evi, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan öğrencileri için uzaktan eğitime başladı. Öğretmenler, cep telefonuna yükledikleri bir program sayesinde öğrencileriyle görüntülü konuşma yaparak piyano, gitar ve keman eğitimlerine devam ediyor. Bu şekilde öğrenciler hem evde eğlenceli zaman geçiriyor, hem de müzik kurslarını da ihmal etmemiş oluyor.Merkezefendi ilçesi Selçukbey Mahallesi'ndeki özel bir müzik evi, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan ve müzik eğitimine devam etmek isteyen öğrencileri için uzaktan eğitim çalışmalarına başladı. Salgın nedeniyle 'Evde kal' çağrısına uyan ve müzik eğitimine gidemeyen öğrenciler, cep telefonlarına indirdikleri görüntülü konuşma programıyla, eğitimlerine uzaktan devam edebiliyor. Öğretmenler cep telefonu sayesinde müzik evinden öğrenciye bağlanıp, keman, piyano, gitar gibi müzik enstrümanlarını öğreterek, nasıl çalabileceğini uygulamalı olarak gösteriyor, yaptıkları hataları düzeltiyor. Böylece öğrenciler de zamanlarını eğitici ve eğlenceli şekilde zaman geçiriyor.Müzik evinden uzaktan eğitim alan öğrenciler, cep telefonundan DHA kamerasına görüşlerini aktardı. Koronavirüs salgınından önce müzik evine giderek piyano eğitimi alan lise 10'uncu sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Erman Erol, "Salgın nedeniyle okullar tatil edildi. Bütün gün evdeyiz, dışarı çıkamıyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle piyano kurslarına da gidemiyordum. Uzaktan eğitim başlayınca piyano eğitimime devam etme fırsatı buldum. Evde piyano çalarak zamanı değerlendiriyorum" dedi.'EVDE ZAMAN EĞLENCELİ GEÇİYOR?Keman çalmayı öğrenmeye çalıştığını ifade eden 15 yaşındaki lise 9'uncu sınıf öğrencisi Utku Deniz, "Keman çalmaya yeni başladığım sırada salgın nedeniyle okullar tatil edildi. Ben de bu nedenle bir süre kursa gidemedim. Müzik evi uzaktan eğitim başlatınca çok sevindim. Şimdi cep telefonuyla öğretmenimden keman çalma kursunu alabiliyorum, evde zamanda eğlenceli geçiyor" diye konuştu.'MOTİVASYONLARI ARTIYOR?Müzik evi sahibi Anıl Zengin ise, 270 öğrencilerinin bulunduğunu belirterek, çeşitli müzik enstrümanı eğitimi alan öğrencileri olduğunu söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle öğrencilerin evlerinden çıkamadığını hatırlatan Zengin, şunları söyledi:

??Biz de öğrencilerimizin müzik eğitimine devam edebilmeleri için altyapımızı kurduk. Bazı öğrenciler, evlerine kapanırsa asosyal olabilir ve psikolojileri bozulabilir. Bizde uzaktan derslere başladık. İsteyen öğrencilerimiz toplu şekilde ya da tek olarak uzaktan eğitime bağlanabiliyor. Enstrümanlarını tamamını bu şekilde de çalabiliyorlar. İnternetten enstrüman çalan öğrenciye müdahale de edebiliyoruz. Yaptıkları hataları düzeltiyoruz ve daha çabuk şekilde öğreniyorlar. Bu şekilde bizden evde genellikle 30 dakika ile 1 saat eğitim alıyorlar. Evden çıkamayan öğrencilerinde motivasyonu artıyor. Öğrencilere ödev de verebiliyoruz."


Kaynak: DHA

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