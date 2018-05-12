Denizli Mitinginde Muharrem İnce'nin Esprisine Gülünmedi

Seçim çalışmalarını yürüten CHP'nin cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin son durağı Denizli oldu. Alanı dolduran coşkulu kalabalığa hitap eden İnce'nin CHP'li vekiller üzerinden yaptığı espriye kimse gülmedi.

"MİLLETVEKİLLERİNİ TANITMIYORUM, KUSURA BAKMASINLAR"

İzmir ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanları'nın kendisini yalnız bırakmadığını belirten ve alandakilerden onlar için alkış isteyen İnce, "Önceden olsa buradaki milletvekillerini de tanıtırdım. Çünkü o zaman yeniden milletvekili seçileceğim için grup başkan vekili falan oluyordum. Şimdi milletvekilliğine aday değilim, cumhurbaşkanlığına adayım. O yüzden milletvekili arkadaşları tanıtmıyorum kusura bakmasınlar" diyerek alanı dolduran kalabalığa espri yaptı.

BEKLENEN ETKİYİ UYANDIRAMAYINCA....

Ancak yapmış olduğu esprinin alandakilerde beklediği etkiyi uyandıramadığını gören İnce, "Öyle değil mi?" diyerek karşılık bulmaya çalıştı.