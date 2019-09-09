Denizli minik yaramaz, korkuttu

09.09.2019 15:19

Minik yaramaz, korkuttu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, annesiyle okula gelen 4 yaşındaki İbrahim Kaya, bir anda ortadan kayboldu. Okulda aranan çocuk, sınıftaki dolabın içine saklanmış halde bulundu.

Pamukkale ilçesinde yaşayan Adike Kaya, oğlu 4 yaşındaki İbrahim Karakaya ile birlikte bugün saat 11.00 sıralarında, Hüsamettin Kulaklı İlkokulu'na geldi. Anne Kaya, bir öğretmenle görüşme yaptığı esnada, oğlu İbrahim Kaya bir anda ortadan kayboldu. Oğlunu aramasına rağmen bulamayan ve paniğe kapılan anne Kaya, durumu okul yönetimine bildirdi. İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri, kaçırılma şüphesiyle binanın giriş ve çıkışını kapattı. Öğretmen ve polis ekiplerinin yaptığı 1 saatlik çalışma sonuç verdi. Minik yaramaz, okuldaki bir dolabın içerisinde saklanmış halde bulundu. Oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan anne Kaya, küçük çocuğu kucağına alarak evine döndü.

Kaynak: DHA