Denizli Mezarlığa Modern Kompleks Hd

Denizli Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce başladığı Asri Mezarlık Kompleksi'ni tamamladı. 2 bin metrekare alanda kurulan modern kompleks vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Denizli merkez ve ilçelerde bulunan binin üzerinde mezarlıkta hizmet veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Asri Mezarlık Kompleksi'ni tamamladı. Vatandaşların en acılı günlerinde de yanlarında olan Büyükşehir Belediyesi, 2 bin metrekarelik saha içerisine kurduğu kompleks ile vatandaşlara daha modern şartlarda hizmet vermeye başladı. İdari bina, depo, bekleme salonları, toplantı odası, kayıt bölümü, acil müdahale odası, arşiv, gasilhane, morg ünitelerinin hizmet verdiği komplekste bina ve çevresi de görüntü sistemleri ile donatıldı. Denizli'nin en ücra köşesine kadar defin hizmetlerini ücretsiz olarak sunan Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Alo 188' cenaze hizmetleri de komplekste hizmet veriyor.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, sadece kent merkezinde değil 19 ilçe 622 mahallede ücretsiz mezarlık hizmetleri verdiklerini, vatandaşların bu manevi atmosferlerde olumsuzluk yaşamaması için olağanüstü gayret sarf ettiklerini belirtti.