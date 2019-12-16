Denizli merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

16.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:58

Denizli merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları ve ankesörlü telefonlarla örgüt yöneticileriyle irtibat kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 11 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Aralarında muvazzaf asker, askeri okuldan ilişiği kesilen kişi ve adliye personelinin olduğu şüphelilerin yakalanması için Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde Denizli, İzmir ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA