Denizli Merkezefendi Belediyesinde CHP'li meclis üyesi, partisinden istifa etti
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Denizli Merkezefendi Belediyesinde CHP'li meclis üyesi, partisinden istifa etti

06.01.2021 17:11 | Son Güncelleme: 06.01.2021 17:11
Denizli Merkezefendi Belediyesinde CHP'li meclis üyesi, partisinden istifa etti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde CHP'li Belediye Meclis Üyesi Gökhan Deda, partisinden istifa ettiğini bildirdi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde CHP'li Belediye Meclis Üyesi Gökhan Deda, partisinden istifa ettiğini bildirdi.

Gökhan Deda, AA muhabirine, Merkezefendi Belediyesi CHP meclis grubundaki konuşmaların basında yer almasının ardından parti içerisinde kendisi aleyhine davranışlar sergilendiğini söyledi.

Kendisine karşı baskı oluşturulduğunu savunan Deda, şöyle konuştu:

"Söylemediğim şeyleri söylediğim ileri sürülerek partide hakkımda olumsuz tavırlar sergilenmeye başlandı, baskı kurulmaya çalışıldı. Belediyenin faaliyetleriyle ilgili soru sormam, bilgi istemem eleştiri kabul edilerek İl Disiplin Kuruluna sevk edildim. Meclis üyesi arkadaşlarım arasında söylendiği iddia edilen konularla ilgili gerekli savunmamı yapmama rağmen partiden ihracım istendi. CHP'de soru sormayı, bilgi istemeyi sağlayamayacağımı düşündüğüm için partimden istifa ettim. Yine meclis üyesi olarak hizmet etmeye, doğruları söylemeye devam edeceğim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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