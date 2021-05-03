Denizli Mayıs ayının başında yazı yaşadı
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Denizli Mayıs ayının başında yazı yaşadı

İhlas Haber Ajansı / SEMİH CAN YILMAZ - Haberler | Yerel

Denizli Mayıs ayının başında yazı yaşadı Mayıs ortalamasının üzerinde bir sıcaklık yaşayan Denizli'de termometreler 34'ü gösterdi Mevsim normallerinin üzerinde bir dönem geçiren Denizli'de, Mayıs ayının ilk günleri olmasına rağmen yazı aratmayan sıcaklık yaşandı.

Denizli Mayıs ayının başında yazı yaşadı

Mayıs ortalamasının üzerinde bir sıcaklık yaşayan Denizli'de termometreler 34'ü gösterdi

DENİZLİ - Mevsim normallerinin üzerinde bir dönem geçiren Denizli'de, Mayıs ayının ilk günleri olmasına rağmen yazı aratmayan sıcaklık yaşandı. Bugün Denizli'de termometreler 34'yi gösterdi.

Ülke genelinde hissedilen iklim değişikliği sebebiyle Nisan ayına kadar yüksek kesimlerde kar yağışı görülürken, tam kapanma ile birlikte yaz günlerini aratmayacak bir bahar havası öngörülüyor. Denizli'de hava sıcaklıkları yükselirken, vatandaşlar zamanlarını evlerinde geçirecek. Son birkaç gündür sıcak havanın etkisi altında olan Denizli, adeta bahar havası yaşamaya başladı. Tam kapanma ile birlikte sokaklarda sessizlik hakim olurken, bugün hava sıcaklığı en yüksek 34 derece olarak ölçüldü.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü tarafından alınan 5 günlük hava tahmininde Salı günü parçalı bulutlu olarak en yüksek sıcaklık 30 derece, Çarşamba günü az bulutlu olarak en yüksek sıcaklık 30 derece, Perşembe günü parçalı bulutlu en yüksek sıcaklık 30 derece, Cuma ve Cumartesi günü ise az bulutlu olarak en yüksek sıcaklığın 32 derece olacağı tahmin ediliyor.

Denizli Mayıs ayının başında yazı yaşadı
Denizli Mayıs ayının başında yazı yaşadı
Denizli Mayıs ayının başında yazı yaşadı
Denizli Mayıs ayının başında yazı yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMİH CAN YILMAZ

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