DENİZLİ Marketindeki sucuğu yiyen sokak kedisini tekmeledi
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DENİZLİ Marketindeki sucuğu yiyen sokak kedisini tekmeledi

Marketindeki sucuğu yiyen sokak kedisini tekmelediDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde market sahibi Reis S.'nin, iş yerindeki sucuğu yiyen sokak kedisini dışarı çıkarıp tekme attığı görüntüler tepki çekti.

13.08.2020 13:23 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:29

Marketindeki sucuğu yiyen sokak kedisini tekmeledi

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde market sahibi Reis S.'nin, iş yerindeki sucuğu yiyen sokak kedisini dışarı çıkarıp tekme attığı görüntüler tepki çekti. Kendisini savunan Reis S., Sanki adam öldürdük dedi.

Olay, Pazartesi günü Pelitlibağ Mahallesi'nde meydana geldi. Market sahibi Reis S., iş yerine girip sucuğu yiyen sokak kedisini görünce müdahale etti. Reis S., kediyi dışarı çıkarıp tekme atarak fırlattı. Kedi kaçarken, Reis S.'nin kediyi tekmelerken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Çok sayıda havyansever market sahibine tepki gösterdi.

Market sahibi Reis S., kediye kızıp tekme attığını, adam öldürmediğini belirterek, Markete girdiğimde askıdaki sucuğu yiyordu. Kovaladım dışarı çıktı. Sucuğu da çöpe attım. Sonra da dışarda görünce 'Sen benim sucuğuma niye böyle yaptın' deyip tekme attım. Hepsi bu, sanki adam öldürdük. Yok hamileymiş, yok ölmüş, sürekli abartıp hakaret ediyorlar. 900 TL ceza kestiler, ödeyeceğim. Kedi burada ben de besliyorum dedi.

DENİZLİ Marketindeki sucuğu yiyen sokak kedisini tekmeledi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (1)
DRDR: Tekme attın da sucuk eski haline geri mi döndü bre aptal herif!
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Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

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