Denizli, Manisa, Uşak ve Aydın'da koronavirüs denetimleri sürüyor
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Denizli, Manisa, Uşak ve Aydın'da koronavirüs denetimleri sürüyor

Denizli, Manisa, Uşak ve Aydın'da, polis, jandarma ve sağlık ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında uygulama noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

30.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:52
Denizli, Manisa, Uşak ve Aydın'da koronavirüs denetimleri sürüyor

Denizli, Manisa, Uşak ve Aydın'da, polis, jandarma ve sağlık ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında uygulama noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında, şehirler arası seyahatlerin valiliklerin iznine tabi tutulmasının ardından Denizli'deki uygulama noktalarında denetimler sıklaştırıldı.

Jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra sağlık ekiplerinin de görev yaptığı uygulama noktalarında, vatandaşların ateşleri ölçülüyor, gerekmedikçe dışarıya çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunuluyor.

Denizli-Aydın kara yolunda denetim yapan Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, toplu taşıma araçlarını durdurarak kapasitelerinin yarısı kadar yolcu taşıyıp taşımadıklarını kontrol etti.

Jandarma ekipleri, maske, yüz siperi ve eldiven giyerek sürücüleri uyarıp, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda yolculara bilgi verdi.

Uygulamada, araç sürücüleri ve yolcuların ateşlerinin olup olmadığı da kontrol edildi.

Denizli-Afyonkarahisar kara yolunda da polis ekipleri araçları durdurarak denetim yaptı.

Manisa

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri, kontrol noktalarında uygulama yaptı.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezi girişi ve çıkışlarında bulunan trafik kontrol noktalarında, polis ekiplerince durdurulan sürücülere ve yolculara nereden hangi amaçla kente geldiği soruldu.

Burada sağlık görevlilerince sürücü ve yolcuların ateşi ölçüldü.

Sürücüleri çok gerekmediği sürece evde kalmaları ve sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyaran polis ekipleri, vücut ısısı normal olan sürücülerin geçişine izin verdi.

Sürücüler uygulamadan memnun

Fatih İncebulut, polis ve sağlık ekiplerince yapılan uygulamayı doğru bulduğunu belirterek, "Denetimleri iyi buluyorum. Ben de İzmir'den geliyorum. Manisa'da bir şantiyemiz var. Şantiyemizin güvenlik önlemlerini aldıktan sonra kapatacağız." dedi.

Kentteki bir fabrikada çalışan Alara Türköz de "Biz çalıştığımız için zorunlu olarak gidip geliyoruz. Onun dışında bir sınırlandırma gelmesi iyi olmuş." diye konuştu.

- Uşak

Uşak'ta D300 kara yolu Ankara-İzmir güzergahında İl Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri, kent girişindeki kontrol noktalarında ateş ölçer ile uygulama yaptı.

Ehliyet ve ruhsat kontrolü de yapan polis ekipleri,

vatandaşlara nereden hangi amaçla kente geldiğini sordu.

Afyonkarahisar'dan Uşak'a gelen Sami Akyol, uygulamaları iyi ve yerinde bulduğunu belirterek, "Millet olarak sağduyulu olup kurallara uyarsak bu illetten en kısa sürede Allah'ın izniyle kurtulacağımızı düşünüyorum." dedi.

Sağlık sektöründe çalıştığını ve işi gereği sürekli Ege Bölgesi'ni gezdiğini anlatan Mahmut Zorpuzan da "Polis ekiplerimiz çok iyi önlemler almışlar, kendilerine çok teşekkür ediyorum. İşim gereği Ege Bölgesi'ni dolaşıyorum bütün illerimizde bu şekilde kontroller var. Koronavirüsten korunmak için bu şekilde mücadele edeceğiz. Ben de elimden geldiğimce dikkat ediyorum" diye konuştu.

Aydın

Aydın'da da güvenlik güçleri ile sağlık ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Aydın-Muğla, Aydın-Denizli ve Aydın-İzmir kara yollarında il sağlık müdürlüğü ekiplerince sürücülerin ve yolcuların ateşleri ölçüldü. Trafik ekipleri ise otobüslerde yolcu sayı ve oturma düzenine ilişkin denetimler gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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