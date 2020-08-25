Denizli Makine İhtisas OSB'nin arazi sorunu çözüldü AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alanı içindeki TOKİ ve Hazine'ye ait arazinin mülkiyet sorununun çözüldüğünü bildirdi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alanı içindeki TOKİ ve Hazine'ye ait arazinin mülkiyet sorununun çözüldüğünü bildirdi.

Tin, yaptığı yazılı açıklamada, Denizli'nin sanayi alanındaki yatırımlarıyla hem Türkiye'nin hem de bölgenin dikkatini çektiğini, tekstilin yanında makine konusunda da önemli yol kat ettiğini belirtti.

Kuruluş aşaması tamamlanan Denizli Makine İhtisas OSB'nin ilde dağınık halde bulunan makine ve makine aksamları imalatı yapan firmaların bir alanda olmalarının sağlanacağını aktaran Tin, şunları kaydetti:

"Honaz ilçesi Gürlek yakınlarındaki yaklaşık 2 milyon 580 bin metrekare arazinin 1 milyon 535 bin 616 metrekaresi Hazine ve TOKİ'ye ait. Makine İhtisas OSB alanındaki Hazine ve TOKİ'ye ait 1 milyon 535 bin 616 metrekare arazinin mülkiyet sorunu uzun uğraşlarımız sonucu çözüldü. Bu devasa alan artık Makine İhtisas OSB adına tescil edilerek üretime kazandırıldı. Hayırlı olmasını diliyorum. Her zaman üretenin yanındayız."

Kaynak: AA