Denizli Mahallelinin Tüp Geçit Çıkışı Kaza Korkusu

Mahallelinin tüp geçit çıkışı kaza korkusu



DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi'ndeki Kayhan Tüp Geçidi'nin çıkışında sıklıkla trafik kazası yaşandığını söyleyen vatandaşlar, eylem yaptı. Başta yaşlı ve çocuklar olmak üzere yolun karşısına geçişte zorlandıklarını söyleyen vatandaşlar, yetkilileri önlem almaya çağırdı.



Pamukkale İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Kayhan Tüp Geçidi'nin çıkışında sıklıkla yaşanan trafik kazaları, mahallelinin tepkisini çekti. Tüp geçidin çıkışının hem sürücüler hem de yayalar için tehlike oluşturduğunu belirten vatandaşlar, muhtarlık binası önünde bir araya gelerek eylem yaptı. Tüp geçidin çıkışının hemen yanında olan Duran Ali Rıza Gölcük Cami'ye giden yaşlıların ve yolu kullanan çocukların tehlike altında olduğunu belirten mahalle sakinleri, yolda gereken önlemlerin alınmasını ve düzenlemelerin yapılmasını istedi.



"BU YOLDAN KORKUYORUZ"



Mahalle Muhtarı Tamer Narcı, Kayhan Tüp Geçidi çıkışında kazaların olukça fazla yaşandığını ve mahalle sakinleri olarak bu durumdan şikayetçi olduklarını ifade etti. Yaşlı ve çocukların yolun karşısına geçmekte zorlandığını aktaran Narcı, "Büyükşehir Belediyesi'ne 5 defa dilekçe yazdık. Bu noktada haftada 4-5 kere kaza yaşanıyor. Bunların vebali bizim üzerimizde. Bir an önce bu yola bir çözüm bulunmalı. Kaldırımların genişletilmesi gerekiyor. Çocuklarımız camiye, Kuran kursuna gidiyor. Cami cemaati genellikle yaşlı insanlardan oluşuyor. Ara yollardaki giriş çıkışlarda tabelalar eksik. Yani bu tünel bizim için tam bir facia. Yolun yapımında da teknik bir hata yapılmış. Yolumuz dar. Buradan günde 5 bin araç geçiyor. Bu yoldan korkuyoruz. Yol dar, yayalar geçmekte zorlanıyor. Belediyenin yola bir çözüm bulması lazım. Kaldırımların kenarının ve orta şeridin çelik bariyerlerle kapatılması gerekiyor" dedi.



"HEPİMİZ RİSK ZATLINDAYIZ"



Vatandaşlardan Ayşenur Ildız, "Bir an önce önlem alınmasını istiyoruz. Gözardı edilmesin. Hepimiz risk altındayız. Camiden çıkan yaşlılar ve çocuklar tehlike altında. Neredeyse her gün bu yolda kaza oluyor. Korkarak bu yolu kullanıyoruz" dedi.



10 yaşındaki Işıl Ceren Ildız ise, "Her gün bu yoldan arkadaşlarımızla birlikte geçiyoruz. Sürekli trafik kazası oluyor. Yolun karşısına geçerken korkuyoruz. Bir an önce yapılamasını istiyoruz" diye konuştu.



Mahalle sakinlerinden Hasan Oymak, akşam trafiğin oldukça yoğun olduğunu, insanların karşıya geçmekte güçlük yaşadığını söyledi. Yaşlıların camiye gitmek için karşıya geçmekte zorlandığını vurguladı. Yol için yetkililerden çözüm beklediklerini belirtti.