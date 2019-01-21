Denizli - Liseli Zinnur, Okul Harçlığı İçin Çalışmaya Giderken Kazada Öldü
Liseli Zinnur, okul harçlığı için çalışmaya giderken kazada öldü (ek)BABANIN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADIDenizli'de, yolun karşısına geçerken yolcu minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Zinnur Tomay için memleketi Kale ilçesinin Kayabaşı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Liseli Zinnur, okul harçlığı için çalışmaya giderken kazada öldü (ek)
BABANIN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI
Denizli'de, yolun karşısına geçerken yolcu minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Zinnur Tomay için memleketi Kale ilçesinin Kayabaşı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Bekirler Camii'nde ikindide kılınan cenaze namazının ardından Zinnur Tomay, Kayabaşı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Defin işlemi öncesinde gözü yaşlı baba Yıldıray Tomay, kızının kefen içindeki cansız bedenine sarılarak, Canım kızım, bir tanecik kızım diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı.
Kaynak: DHA