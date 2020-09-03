DENİZLİ Leyleklerin dikkat çeken vefası
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DENİZLİ Leyleklerin dikkat çeken vefası

Leyleklerin dikkat çeken vefasıDENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, elektrik çarpması sonucu yaralanınca tedaviye alınan yavru leylekler, sağlıklarına kavuştukları merkezi ziyaret etmeleri dikkat çekti.

03.09.2020 12:13 | Son Güncelleme: 03.09.2020 12:22

Leyleklerin dikkat çeken vefası

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, elektrik çarpması sonucu yaralanınca tedaviye alınan yavru leylekler, sağlıklarına kavuştukları merkezi ziyaret etmeleri dikkat çekti.

Hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapmasının yanında vahşi doğaya da yardım elini uzatan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, bir süre önce Bozkurt ilçesinin Cumalı Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 3 leyleğe sahip çıktı. Elektrik çarpması sonucu yaralandıkları belirtilen yaralı leylekler yaklaşık 1 ay boyunca tedavi edildi. Kendileri için ayrılan bölümde kanat egzersizleri de yaptırılarak sağlıklarına kavuşturuldu. Tedavileri tamamlanmasının ardından tekrar doğaya salınan leyleklerden 2'si, eşine az rastlanacak davranışta bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerinin bilezik takarak takibe aldığı leyleklerden 2'si, hemen hemen her gün sağlıklarına kavuştuğu tesisi ziyaret ederek kendilerini hayata döndüren çalışanlara adeta vefa örneği gösterdi.

Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Elvan Alkaya, bu yıl çok sayıda yaralanan leyleği tedavi ettiklerini söyledi. Yaralı leyleklerin tedavisinin ardından doğal hayatlarına hazırlamak için tesiste özel bir alan da yaptıklarını ve onlara orada kanat egzersizleri yaptırdıklarını anlatan Alkaya, "Burada tedavisini tamamladığımız 2 leyleğimiz bizleri çok sevdi. Bu yavrular bizlere alıştı ve aileleri de olmadığı için bizi aileleri olarak görüyorlar. Leyleklerimizin tedavisi tamamlandığı halde her gün sabah mutlaka gelip merkezimizi ziyaret ediyorlar. Bu durum hayvanların ne kadar vefakar olduğunu gösteriyor" dedi.

DENİZLİ Leyleklerin dikkat çeken vefası

Kaynak: DHA

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