Denizli leblebisinin kalitesini artırmak için ıslah çalışması başlatıldı
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Denizli leblebisinin kalitesini artırmak için ıslah çalışması başlatıldı

Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Teknoloji
Denizli leblebisinin kalitesini artırmak için ıslah çalışması başlatıldı

Denizli'de coğrafi işaret belgeli leblebinin kalitesinin ve ürün veriminin artırılması için üniversite tarafından "nohut ıslahı" çalışması başlatıldı.

Denizli'de coğrafi işaret belgeli leblebinin kalitesinin ve ürün veriminin artırılması için üniversite tarafından "nohut ıslahı" çalışması başlatıldı.

Pamukkale Üniversitesinden (PAÜ) yapılan açıklamaya göre, PAÜ Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (PAÜ BİYOM), Tohum Islah ve Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi (TİGAM), Çal Meslek Yüksek Okulu (Çal MYO), Çivril Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden alanında araştırmacı ve uzmanlar, PAÜ Bitki Islahı ve Tohumculuk Topluluğu adı altında PAÜ BİYOM'un ev sahipliğinde bir araya geldi.

Denizli leblebisinin kalitesini ve çerezlik nohudun ürün verimini artırmaya yönelik hayata geçirilen "Nohut Islahı Projesi" ile çerezlik nohut üretiminde sektörün ihtiyaç duyduğu kalite ve katma değerin artırılmasına yönelik kriter ile ıslah çalışmalarını ele alan ekip, üretici ve sektör tarafından tercih edilen nohut çeşitleri ile yerel popülasyonların belirlenmesi konusunu görüştü.

Toplantıda ayrıca çerezlik nohut üretiminde sektörün ihtiyaç duyduğu standartların belirlenmesi, hastalıklara ve kuraklığa dayanım düzeyleri ile ilgili çalışma başlatılması kararlaştırıldı.

Proje kapsamında Çal, Çivril, Tavas ve Acıpayam ilçelerinde gerçekleştirilecek deneme üretimiyle nohut ıslah programı çerçevesinde ilk aşamada abiyotik ve biyotik streslere dayanıklı, sektör tarafından tercih edilen çeşitlerin kalite ve verimleri belirlenecek. Çerezlik ve yemeklik nohut sektörü içerisinde yer alan kurum ve kuruluşlarla fikir alışverişi ve iş birliği yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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