DENİZLİ LAVANTALI GAZOZ ÜRETTİ SİPARİŞLERE YETİŞEMİYOR

DENİZLİ'de 12 yaşında çırak olarak gazoz işletmesinde çalışmaya başlayan, 26 yıl önce ise kendi fabrikasını kuran 72 yaşındaki Mehmet Hulusi Ay, 2 ay önce deneme amacıyla lavanta aromalı gazoz üretti. Lavantalı gazozun beğenildiğini belirten Ay, siparişlere yetişmekte güçlük çektiklerini söyledi.

Denizli'de iş adamı Mehmet Hulusi Ay, kentteki bir gazoz işletmesinde 12 yaşında çırak olarak işe başladı. 1972 yılına kadar aralıksız olarak bu işletmede çalışmayı sürdüren ve gazoz üretiminin inceliklerini öğrenen Ay, daha sonra ise işinden ayrılıp çeşitli meşrubat firmalarının şehirdeki bayiliğini üstlendi. 1993 yılında ise gazoz üretimi işine geri dönmek isteyen Ay, kendi fabrikasını kurarak sade ve çeşitli aromalarda gazozlar üretmeye başladı. Fabrikasında günde 80 bin şişe gazoz üretimi yapan Ay, ürettiği içecekleri Ege Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli şehirlerine satıyor.

LAVANTA, GAZOZA AROMA OLDU

Fabrikasında, sade, limon, çilek, elma, nar gibi meyve aromalı içecek üretimi yapan Ay, 2 ay önce bir arkadaşının tavsiyesi üzerine deneme amaçlı lavantalı gazoz üretti. Yapılan lavantalı içeceğin beğeni kazanmasının ardından, fabrikaya gelen 23 bin şişelik ilk sipariş tamamlanarak tüketime sunuldu.

SİPARİŞLERE YETİŞEMİYOR

Firma sahibi Ay, lavanta aromalı gazozlar için çok sayıda sipariş aldıklarını, talepleri karşılamak için yoğun mesai harcadıklarını söyledi. Türkiye'ye güzel bir lezzet kazandırdıkları için gururlu olduklarını kaydeden Ay, Ürettiğimiz gazoz damaklarda ayrı bir tat bırakacak. Lavantalı gazozun ileride çok tercih edilen bir içecek olacağını düşünüyorum. İçenler çok beğeniyor. 7-8 firmadan üretim için talep aldık. Siparişleri karşılayabilmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bazı meslektaşlarım bunun tarifini almak için sıraya geçti. Bizim için de üretir misin diye soruyorlar dedi.

Kaynak: DHA