DENİZLİ Kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı Kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardıDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde bir evin bodrum katında bulunan içi boş su kuyusuna düşen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde bir evin bodrum katında bulunan içi boş su kuyusuna düşen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Siteler Mahallesi'ndeki bir evin bodrumunda bulunan boş su kuyusundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine eve giden ekipler, kuyudaki yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Halat yardımıyla 3 metre derinlikteki kuyuya inen bir itfaiye eri, kediyi yakalayıp dışarı çıkardı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kurtarılan kediye su ve mama verildi.

Kaynak: DHA