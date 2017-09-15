Denizli, Kurban Bağışında 9. Sırada Yer Aldı

Kızılay Denizli Şube Başkanı Erdal Otçu kentin kurban bağışı oranı bakımından diğer iller içinde ilk 9 il arasında yer aldığını bildirdi.



Otçu, yaptığı açıklamada, kurban bağışlarında kentin önemli bir başarı sağladığını kaydetti.



Denizli halkının duyarlılığı sayesinde Denizli'nin yurt genelinde 9. sırada yer aldığını belirttiği açıklamasında Otçu, "Her yıl yapılan değerlendirmede büyük illeri geride bırakarak bu yıl 9. sırada yerimizi aldık. 25 gün kısa bir süre içinde kurban bağışı kabul ettik. Bolu ili 6 kurban bağışyla Denizli'yi geçti. Sıralamaya bakıldığında, İstanbul birinci sırada yer aldı. Onu sırası ile Ankara, Kayseri, Sakarya, Eskişehir, Konya, Bursa, Bolu, Denizli ve Balıkesir takip etti." dedi.