DENİZLİ Koronavirüs şüphelisi, eşi hamile olduğu için kaçmış Koronavirüs şüphelisi, eşi hamile olduğu için kaçmışDENİZLİ'de, koronavirüs şüphesi nedeniyle tedaviye alındığı hastanenin ikinci katındaki odadan çarşafları birbirine bağlayarak kaçan ve yakalanarak tekrar tedaviye alınan 38 yaşındaki Ufuk G.'nin ilk testi negatif çıktı.

Koronavirüs şüphelisi, eşi hamile olduğu için kaçmış

DENİZLİ'de, koronavirüs şüphesi nedeniyle tedaviye alındığı hastanenin ikinci katındaki odadan çarşafları birbirine bağlayarak kaçan ve yakalanarak tekrar tedaviye alınan 38 yaşındaki Ufuk G.'nin ilk testi negatif çıktı. Ufuk G.'nin, eşinin başka bir hastanede doğum için yattığı gerekçesiyle kaçtığı öğrenildi.

Sarayköy ilçesinde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Ufuk G., koronavirüs belirtileri gösterince ambulansla dün Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin ikinci katında izole altına alınan Ufuk G., tedavi gördüğü odada iki çarşaf ve iki perdeyi birbirine bağlayıp zemine inerek kaçtı. Ufuk G.'nin odada olmadığını gören görevliler, polisi aradı. Yapılan araştırmada Ufuk G.'nin, Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesine gittiği tespit edildi. Yakalanan Ufuk G., ambulansla tekrar hastaneye getirilerek tedaviye alındı.

KORONAVİRÜS TESTİ NEFATİF ÇIKTI

Hastaneden gösterilmiş şekilde kaçan Ufuk G.'nin koronavirüs testi negatif çıktı. Belirtilerin devam etmesi üzerine ikinci kez test yapılacağı öğrenildi. Ufuk G.'nin eşinin hamile olduğu ve doğum yapmak için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine yattığı, bu nedenle hastaneden kaçtığı öğrenildi.

Kaynak: DHA