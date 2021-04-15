Denizli konut satışlarında Türkiye'de 23. sırada
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Denizli konut satışlarında Türkiye'de 23. sırada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Denizli konut satışlarında Türkiye'de 23. sırada

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Mart ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı.

Son Dakika: Konut satışları mart ayında yüzde 2,4 artarak 111 bin 241 oldu
Son Dakika: Konut satışları mart ayında yüzde 2,4 artarak 111 bin 241 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Mart ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Denizli'de konut satışları yüzde 5,3, ipotekli satışlar ise yüzde 49,4 azaldı.

TÜİK, Mart 2021 Denizli Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Denizli'de konut satışları 2021 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 oranında azalarak bin 349 oldu. Bu satışların 369'u ilk satış, 980'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 22 bin 007 konut satışı ve yüzde 19,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 11 bin 003 konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile Ankara, 6 bin 636 konut satışı ve yüzde 6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 15 konut ile Ardahan, 16 konut ile Hakkari ve 52 konut ile Tunceli oldu. Denizli ise Türkiye genelinde yüzde 1,2'lik payla 23. sırada yer aldı.

İpotekli satışlar yüzde 49,4 azaldı

Denizli'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,4 oranında azalış göstererek 316 oldu. 316 ipotekli satışın 95'i ilk satış, 221'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 21 bin 815 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 19,6 olurken bu oran Denizli için yüzde 23,4 olarak gerçekleşti.

Diğer satışlar yüzde 29,0 arttı

Denizli'de diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,0 oranında artış göstererek bin 033 oldu. Bu satışların 274'ü ilk satış, 759'u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 89 bin 426 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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