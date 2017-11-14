Denizli-Kızıldeniz Kardeşlik Köprüsü Kuruldu

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Sudan'ın Kızıldeniz eyaleti kardeş şehir oldu.



Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı 2. Birleşimi Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda gündemin ilk maddesinde yer alan Denizli Büyükşehir Belediyesinin uluslararası ilişkilerinin gelişmesi, Sudan'ın Kızıldeniz halkı ile geleceğe dönük kalıcı dostlukların kurulabilmesi, sosyal ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla Denizli ve Kızıldeniz'in kardeş şehir olması konusu görüşüldü. Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Sudan'ın Kızıldeniz eyaletinin kardeş şehir olma kararıyla ilgili açıklama yapan Başkan Zolan, Sudan'ın yeni gelişmekte olan, uzun yıllar süren mücadelelerden sonra huzur bulan bir ülke olduğunu söyledi. Sudan'ın birçok imkanı içinde barındıran bir ülke olduğuna dikkati çeken Başkan Zolan, "Sudan ile bugüne kadar çok yoğun bir ticari ilişkimiz yok. Bunun böyle sürmesini de kabul etmemiz mümkün değil. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Ekonomi Bakanımız ve Sudan heyetinde bulunan Sayın Milletvekilimiz Şahin Tin bey özellikle çok yoğun çalışmalar yaptı" dedi.



Sudan'ın Kızıldeniz eyaletinden Denizli'ye birkaç kez ticari heyetlerin ziyaretleri olduğunu anlatan Zolan, "Denizli üzerinden girişimler oldu. Sudan'da teknoloji eksikliği sebebiyle işlenemeyen araziler var. Bunun gibi birçok imkan var. Ayrıca Sudanlı kardeşlerimiz Türkiye'yi de çok seviyorlar. Sudan ile bizim derin tarihi ilişkilerimiz var. Ticaretimiz az ancak birbirimizi destekleyecek imkanlarımız var" diye konuştu. Bugün bazı ülkelerin zenginliklerinin Afrika Kıtası'na dayandığına dikkati çeken Başkan Osman Zolan, "Bize Sudan'dan uzanan bir el var. Bize güveniyorlar. 'Gelin' diyorlar. 'Biz sizinle ticaret yapmak istiyoruz. Sizlerin anlayışını biliyoruz. Sizler ülkemize geldiğinizde, sömürme üzerine değil karşılıklı menfaatler üzerine işbirliği yapma noktasındaki hassasiyetinizi ve kardeşliğinizi biliyoruz' diyorlar. Bu davet üzerine ön protokol çalışmamız oldu" dedi. - DENİZLİ