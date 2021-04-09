Denizli kekiği, coğrafi işaret tescil belgesi aldı
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Denizli kekiği, coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Ekonomi

Pamukkale Belediyesinin "Denizli kekiği" için yaptığı coğrafi işaret tescil başvurusunun kabul edildiği bildirildi.

Pamukkale Belediyesinin "Denizli kekiği" için yaptığı coğrafi işaret tescil başvurusunun kabul edildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Türkiye'de kekiğin yüzde 89,3'lük bölümünün Denizli'de üretildiği kaydedildi.

"Denizli kekiği" için Pamukkale Belediyesince 27 Ocak 2020'de "Denizli kekiği" adıyla coğrafi işaret başvurusunda bulunulduğu kaydedilen açıklamada, "3 aylık askı sürecinin de tamamlanmasının ardından 7 Nisan 2021'de 'Denizli Kekiği' Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiş oldu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'ın belgeyi, kendilerini ziyaret eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye teslim ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentin önemli değerlerinden olan kekiğin artık Denizli ismiyle birlikte tescil edildiğini vurgulayarak, "Bu konuda büyük emekler veren Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye teşekkür ediyorum. Bu tescilin ilimize ve ülkemize büyük katkıları olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise il genelinde toplam 172 bin 461 dekar alanda üretilen kekiğin, 60 milyon dolar ihracat hacmi bulunduğunu bildirdi.

Denizli kekiği, coğrafi işaret tescil belgesi aldı
Denizli kekiği, coğrafi işaret tescil belgesi aldı
Denizli kekiği, coğrafi işaret tescil belgesi aldı
Denizli kekiği, coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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