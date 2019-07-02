DENİZLİ Kaymakamın oğlunun ölüme koşma anının görüntüleri ortaya çıktı

Kaymakamın oğlunun ölüme koşma anının görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'nın Gemlik ilçesi Kaymakamı Kemal İnan'ın Denizli'de yaşayan ve karıştığı kavgada bıçaklanarak öldürülen oğlu 14 yaşındaki Safa Akif İnan'ın son anlarını görüntüleyen güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında Safa Akif İnan'ın kavga sırasında ağabeylerinin yanına koşması, karnından bıçaklandıktan sonra ise yaralı halde dönmesi yer aldı.

Denizli Vali Yardımcılığı görevinden, geçen şubat ayında Bursa'nın Gemlik ilçesi Kaymakamlığı'na atanan Kemal İnan'ın Denizli'de bulunan oğullarından en küçüğü Safa Akif İnan, kız arkadaşının eski erkek arkadaşı B.Ç. (14) ile sosyal medyada küfürleşti. Küfürleşmenin ardından telefonda tartışan İnan ile B.Ç., 25 Haziran salı günü saat 19.30 sıralarında, Amfi Park'ta buluştu. İnan, buluşmaya ikiz olan ağabeyleri Ahmet Burak İnan ve Mehmet Buğra İnan ile birlikte gitti. B.Ç. de yanına aldığı arkadaşlarıyla buluşma yerine geldi. Amfi Park'ta buluşan iki grup arasındaki tartışma, bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Safa Akif İnan karın bölgesinden, ağabeyi Ahmet Burak İnan ise baldırından bıçaklanırken, Mehmet Buğra İnan darp sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı 3 kardeşten Safa Akif İnan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet Burak ile Mehmet Buğra İnan, taburcu edildi. Yaşamını yitiren Safa Akif İnan, memleketi Samsun'da toprağa verildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden K.E. (16), K.B. (16), İ.S. (17), B.Ç. (14) ve B.K. (16) tutuklandı. Diğer şüpheliler F.A.B. (14), K.O. (14) ve A.S.K. (15) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SON ANLARI KAMERADA

Öte yandan yaşamını yitiren Safa Akif İnan'ın son anlarının görüntülendiği, güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen o anlarda, İnan'ın bir kafeye doğru ilerlerken ağabeylerinin kavga ettiğini görüp, geri dönerek koşması yer aldı. Ardından bıçaklanan İnan'ın yaralı halde kafeye girerken görüntüsü de yine kamera tarafından kaydedildi.

Kaynak: DHA