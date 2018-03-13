Denizli Kayıptı, Otomobilde Cesedi Bulundu

Denizli'de 3 gündür kayıp olan 53 yaşındaki Ergün Elçi, park halindeki otomobilde ölü bulundu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (DESKİ) işçi olarak çalışan ve evli olan Ergün Elçi, geçen pazar günü, akrabasına ait 20 APD 53 plakalı otomobille ortadan kayboldu. Otomobili satmaya götürmek için evden ayrılan Elçi'den bir daha haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma yapan polis, 20 APD 53 plakalı otomobilin Sümer Mahallesi 2476 Sokak'ta park halinde durduğunu, arka koltukta duran kişinin ise hareket etmediğinin bildirilmesi üzerine bölgeye gitti. Olay yerine giden polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobildeki kişinin 3 gündür kayıp olan Ergün Elçi olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının yaptığı inceleme sonrası Elçi'nin cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadığı öğrenilen Elçi'nin kal krizinden yaşamını yitirdiği sanılırken, kesin ölüm nedeninin otopsiyle anlaşılacağı belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.