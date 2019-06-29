DENİZLİ Kaybolan İranlı çocuk polise sığındı

Kaybolan İranlı çocuk polise sığındı

Denizli'de annesini kaybeden İran uyruklu 6 yaşındaki Vahap Hariri, ağlayarak kent meydanında görev yapan polisten yardım istedi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmayla annesi bulunan çocuk, bu kez de sevinç gözyaşı döktü.

Denizli'deki Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda annesi ile gezintiye çıkan İran uyruklu Vahap Hariri, alışveriş yaptıkları bir mağazanın çıkışında annesini kaybetti. Çevresinde annesini bulamadığı için ağlayan çocuk, şehrin simgesi olan horoz heykeli önünde görevli trafik polisi Zeynel Abidin Şentürk'ün yanına giderek yardım istedi. Şentürk ve ekip arkadaşları, ağlayan çocuğu önce sakinleştirdi, ardından da annesinin bulunması için çalışma başlattı. Polis ekipleri, 15 dakikalık bir çaba sonucu çocuğun annesine ulaştı. Hariri, yanına getirilen annesini görür görmez, koşup boynuna sarılarak bu defa sevinç gözyaşı döktü. Oğluna kavuşan İranlı anne ve oğlu polislere teşekkür edip, el ele tutuşarak uzaklaştı.

Kaynak: DHA