Denizli Kayak Merkezi, yeniden kayakseverlerle buluşacak

Denizli Kayak Merkezi, dünkü kar yağışının ardından yarın yeniden açılacak.

Tavas ilçesine bağlı Nikfer Mahallesi'ndeki Bozdağ'da yer alan kayak merkezinde dün öğleden sonra yağan kardan sonra kar kalınlığı yeterli seviyeye ulaştı.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, tesis yarından itibaren 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Bu yıl 1 Şubat'ta sezonu açılan kayak merkezi, salgın şartları nedeniyle sadece hafta içi hizmet vermiş, 20 günde 100 bin ziyaretçiyi ağırlamıştı. Karın erimeye başlaması ve salgın tehdidi nedeniyle tesis kapanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu