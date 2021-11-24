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Denizli Kayak Merkezi'ne sezonun ilk karı düştü

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli Kayak Merkezi'ne sezonun ilk karı düştü

Türkiye'nin önemli kış turizm bölgelerinden Denizli Kayak Merkezi'ne sezonun ilk karı yağdı.

DENİZLİ (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm bölgelerinden Denizli Kayak Merkezi'ne sezonun ilk karı yağdı.

Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'nde 2 bin 420 rakımlı Bozdağ'da yer alan kayak merkezinde başlayan sağanak gece saatlerinde yerini kara bıraktı.

Etrafındaki orman ve doğal güzellikleriyle öne çıkan merkezde, dün gece saatlerde etkili olan kar yağışıyla yüksek bölgeler beyaz rengi aldı.

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