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Denizli Kayak Merkezi'nde sezon yarın açılacak

Denizli Kayak Merkezi'nde sezon yarın açılacak
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli Kayak Merkezi, yeterli kar yağışının ardından yarın sezonu açmaya hazırlanıyor.

DENİZLİ (AA) - Denizli Kayak Merkezi, yeterli kar yağışının ardından yarın sezonu açmaya hazırlanıyor.

Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'ndeki Bozdağ'da yer alan kayak merkezinde iki gündür etkili olan yağış sonucu kar kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaştı.

Merkezden yapılan açıklamada, kayak için yeteri kar kalınlığına ulaşılan tesisin, yarından itibaren 09.30-18.00 saatlerinde hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

Geçen kış 1 Şubat'ta açılan ve 100 bin misafiri ağırlayan merkeze, bu yıl 150 bin ziyaretçinin gelmesi hedefleniyor.

Denizli Kayak Merkezi'nde sezon yarın açılacak

Denizli Kayak Merkezi'nde sezon yarın açılacak

Denizli Kayak Merkezi'nde sezon yarın açılacak

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AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

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