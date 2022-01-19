Denizli Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 105 santimetreyi buldu - Haberler
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Denizli Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 105 santimetreyi buldu

İhlas Haber Ajansı / Atilla Özer - Haberler | Yerel

Denizli Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 105 santimetreyi buldu Kış turizminin önemli merkezlerinden olan Denizli Kayak Merkezi'nde meteorolojinin açıklamasına göre kar kalınlığı 105 santimetreyi bulduğunu paylaştı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 105 santimetreyi buldu

DENİZLİ - Kış turizminin önemli merkezlerinden olan Denizli Kayak Merkezi'nde meteorolojinin açıklamasına göre kar kalınlığı 105 santimetreyi bulduğunu paylaştı.

Denizli'nin önemli kayak merkezinde kış yüzünü gösterdi. Son günlerde kent merkezi başta olmak üzere birçok ilçede kar yağışı devam ediyor. Uzun süredir meteorolojinin kar yağışı uyarısı yaptığı Denizli beyaz örtüye büründü. Lapa lapa kar yağan Denizli Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 105 santimetre ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde açıklanan verilere göre, "Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 160, Ovacık'ta 140, Palandöken ve Erciyes'te 125, Hakkari'de 122, Keltepe'de 110, Denizli kayak merkezinde 105 santimetre olduğu kaydedildi.

Denizli Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 105 santimetreyi buldu

Denizli Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 105 santimetreyi buldu

Denizli Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 105 santimetreyi buldu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Atilla Özer - Son Dakika Haberleri

Kayak Merkezi, Denizli, kar, Yerel, Haber

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