Denizli Kayak Merkezi, misafirlerini ağırlamaya başladı
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Denizli Kayak Merkezi, misafirlerini ağırlamaya başladı

21.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:01
Denizli Kayak Merkezi, misafirlerini ağırlamaya başladı

Denizli'nin Tavas ilçesindeki 2 bin 420 rakımlı Bozdağ'da bulunan Denizli Kayak Merkezi'ne gelenler karın tadını çıkarıyor.

Denizli'nin Tavas ilçesindeki 2 bin 420 rakımlı Bozdağ'da bulunan Denizli Kayak Merkezi'ne gelenler karın tadını çıkarıyor.

Şehir merkezine 75 kilometre uzaklıktaki Nikfer Mahallesi'ndeki Bozdağ'da yer alan Ege'nin en büyük kayak merkezinde, kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı.

Henüz yeterli kar yağmadığı için sezon açılmadı ancak merkeze gelenler kızakla kayıp kar topu oynuyor.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri günübirlik gelen ziyaretçilerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için mesaisine devam ediyor.

Bölgeye Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen İngiltereli Victoria Murphy, AA muhabirine, kar görmek için merkeze geldiğini anlatarak, "Merkez kapalı ancak buraya başka zaman da geleceğiz. Güzel bir yer. Kar gördüğüm için çok mutluyum." dedi.

İzmir'den ailesiyle gelen Melisa Adıgüzel ise ilk kez kar gördüğünü anlatarak, "Ailem ve arkadaşlarımla buraya geldik. Çok eğlenceli vakit geçirdik. Gerçekten sezon açılırsa daha muhteşem olacağını düşünüyorum. Tekrar geleceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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