Denizli Kayak Merkezi kar bekliyor

Denizli'nin Tavas ilçesindeki 2 bin 420 rakımlı Bozdağ'da bulunan kayak merkezinde, sezonun açılması için kar yağışı bekleniyor.

Denizli'nin Tavas ilçesindeki 2 bin 420 rakımlı Bozdağ'da bulunan kayak merkezinde, sezonun açılması için kar yağışı bekleniyor.

Merkezde geçen yıl 15 Kasım'dan itibaren aralıklarla yağan kar, hava sıcaklığının 15 derecenin üstüne çıkmasıyla tamamen eridi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, Denizli Kayak Merkezi'nde bu hafta sonu kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Kayak merkezi pist sorumlusu Hüseyin Kuşanç, AA muhabirine, pistlerin ve sosyal tesislerin yeni sezona hazır olduğunu ve kar yağışı beklediklerini söyledi.

Geçen yıl merkezde ocak ayında yaklaşık 1,5 metre kar kalınlığının bulunduğunu hatırlatan Kuşanç, "Kayak merkezimiz kar yağışı olmaması nedeniyle eski görüntüsünden uzaklaştı. Bu yıl kar yağışı beklenen gibi gerçekleşmedi. Hava sıcaklıkları nedeniyle yağışlar gelmedi. Geçen yıl sezonu aralık ayında açmıştık. Bu yıl ise ocak ayının ortasına yaklaşmamıza rağmen sezonu açamadık. Pistler de bu nedenle boş kaldı." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek