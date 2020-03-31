Denizli Kayak Merkezi 100 günde 200 bin ziyaretçiyi ağırladı Uzun pistleri, telesiyej ve teleski sistemiyle Denizli'nin kış turizminde söz sahibi olmasına katkı sağlayan Bozdağ'daki kayak merkezi, 100 günde 200 bin kayakseveri ağırladı.

Uzun pistleri, telesiyej ve teleski sistemiyle Denizli'nin kış turizminde söz sahibi olmasına katkı sağlayan Bozdağ'daki kayak merkezi, 100 günde 200 bin kayakseveri ağırladı.

Dönemin Denizli Valisi merhum Recep Yazıcıoğlu öncülüğünde 2003 yılında Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'ndeki Bozdağ'a kayak merkezi kurulması için çalışmalara başlandı. Tesislerin de tamamlanmasıyla 4 yıl önce faaliyete geçen kente 85 kilometre mesafedeki kayak merkezinde acemi, orta ve profesyonel seviye olmak üzere 12 kilometre uzunluğunda 3 pist bulunuyor.

Kayakseverlere kesintisiz kayak ve snowboard imkanı veren merkezde saatte 2 bin 500 kişi taşıma kapasiteli iki telesiyej ve teleski hizmet veriyor.

Kar örtüsünün 3 ayı aşkın süre yerde kaldığı Denizli Kayak Merkezine çevre il ve ilçelerdeki vatandaşların yanı sıra yurt dışından da gelen yabancı ziyaretçiler, sezon boyunca kayak merkezinde yoğunluk oluşturdu.

Aileleriyle tatillerde ve fırsat buldukları zamanlarda Bozdağ'a gelen ziyaretçiler, snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli anlar yaşadı.

Geçen yıl sezon boyunca 100 bin kişinin ziyaret ettiği Bozdağ, bu sezon Aralık 2019-10 Mart 2020 döneminde yaklaşık 200 bin ziyaretçi sayısına ulaştı.

Sezon erken kapandı

Kayak merkezinde yeterli seviyede kar olmasına karşın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidine karşı önlem almak amacıyla sezon bu yıl erken kapandı.

TÜRSAB Pamukkale Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Turan Köseoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon Bozdağ'ın yurt genelinde öne çıkan yerler arasında olmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Kış sporlarının yapılmasına en uygun olan ve Türkiye'nin sayılı bölgelerinde bulunan kristal kar yapısı ile ön plana çıkan Bozdağ'ın ününü duyan herkesin buraya gelmeye çalıştığını anlatan Köseoğlu, "Ziyaretçiler burada günübirlik tüm ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal yapılardan yararlandı. Öğrencilerimiz hafta sonu ve yarıyıl tatilinde buraya akın etti. Bu sezon 200 bin misafirimiz 12 kilometre uzunluğundaki pistlerde kesintisiz kayak yapma fırsatını yakaladı. Gelecek sezon inşallah bu rakamı daha üst seviyelere çıkarmak için çalışmalarımızı şimdiden yoğunlaştırıyoruz." dedi.

İzmir'den gelen Alihan Tok, Denizli Kayak Merkezi'nin son yıllarda çok popüler olduğunu ve kış döneminde hem turizm çalışanları hem de tatilini geçirmek isteyen misafirler için alternatif bir nokta olduğunu söyledi.

Antalya'dan gelen Ahmet Açık, tesislerin güzel olduğunu, bundan sonra burayı daha sık ziyaret etmeyi düşündüklerini anlattı.

Bodrum'dan gelen Feyyaz Tekin de daha önce Davraz'a gittiklerini ifade ederek, "Bu tarafa ilk defa geldik. Ben burayı çok beğendim. Hava çok güzel, kar kalitesi süper. Bozdağ'ı herkese tavsiye ediyorum. Seneye fırsat buldukça da tekrar geleceğiz." dedi.

Kaynak: AA