Denizli Kayak Merkezi 1 Şubat'ta açılacak
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Denizli Kayak Merkezi 1 Şubat'ta açılacak

30.01.2021 15:33 | Son Güncelleme: 30.01.2021 15:36
Denizli Kayak Merkezi 1 Şubat'ta açılacak

Denizli'nin Tavas ilçesindeki Denizli Kayak Merkezi, 1 Şubat Pazartesi gününden itibaren kayakseverlere hizmet vermeye başlayacak.

Denizli'nin Tavas ilçesindeki Denizli Kayak Merkezi, 1 Şubat Pazartesi gününden itibaren kayakseverlere hizmet vermeye başlayacak.

Şehir merkezine 75 kilometre uzaklıkta bulunan Nikfer Mahallesi'ndeki Bozdağ'da yer alan Ege'nin en büyük kayak merkezi, kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasının ardından 1 Şubat'ta açılacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Beltaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Teke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeterli kar olmamasından dolayı kayak sezonunun geç açıldığını belirtti.

Bölgede 10 gün önce başlayan karın kayakseverlerin beklentisini artırdığını dile getiren Teke, "Kar kalınlığı 45 santimetreye ulaşan Denizli Kayak Merkezi'ni pazartesi günü sezona açacağız. Kapasitenin yüzde 50'si ile hizmet vermeyi planlıyoruz. Sezon bitmeden vatandaşlarımızın beklentisine cevap vermek istiyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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