DENİZLİ Kavga diye çağırdıkları polislere pastalı sürpriz
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Pamukkale, Polis, kavga, Güncel

DENİZLİ Kavga diye çağırdıkları polislere pastalı sürpriz

Kavga diye çağırdıkları polislere pastalı sürpriz DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde bir grup vatandaş, gençlerin sokakta sopalarla kavga ettiği ihbarında bulundu.

10.04.2020 11:18 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:21
DENİZLİ Kavga diye çağırdıkları polislere pastalı sürpriz

Kavga diye çağırdıkları polislere pastalı sürpriz DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde bir grup vatandaş, gençlerin sokakta sopalarla kavga ettiği ihbarında bulundu. Olay yerine siren çalarak gelen polis ekibi, kavgaya müdahale etmek isterken, kendilerini kutlamanın içinde buldu. Gençler kavganın senaryo olduğunu amaçlarının polislerin gününü kutlamak olduğunu söyledi.

Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan bir grup vatandaş, Polis Haftası nedeniyle koronavirüs önlemleri kapsamında yoğun mesai harcayan polis ekiplerine sürpriz hazırladı. Gençler, '155 Polis İmdat' hattını arayıp, cadde üzerinde kavga olduğu ihbarında bulundu. Merkezden, kavgaya müdahale etmek için yönlendirilen polisler, caddeye gelince önce birkaç gencin sopalarla birbirine saldırdığını görüp siren çaldı. Ardından devriye aracından inip, kavgaya müdahale etmek istedi. Ancak o sırada binaların yanlarına saklanan vatandaşlar, ellerinde pasta ve alkış tutarak polislerin yanına geldi. Bir kişi elinde pastanın üzerindeki mumları yaktı. Mahalle halkı sürpriz yaparak, yoğun çalışan polis ekiplerinin 10 Nisan Polis Haftasını kutladı. Polislerin vatandaşa teşekkür ederek olay yerinden ayrıldı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

DENİZLİ Kavga diye çağırdıkları polislere pastalı sürpriz

Kaynak: DHA

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DENİZLİ Kavga diye çağırdıkları polislere pastalı sürpriz
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