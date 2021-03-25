DENİZLİ Kar ve sis, Denizli'de ulaşımı olumsuz etkiledi
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DENİZLİ Kar ve sis, Denizli'de ulaşımı olumsuz etkiledi

25.03.2021 09:17 | Son Güncelleme: 25.03.2021 09:28

Kar ve sis, Denizli'de ulaşımı olumsuz etkilediDENİZLİ'de sabah saatlerinde başlayan yağmur öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı.

Kar ve sis, Denizli'de ulaşımı olumsuz etkiledi

DENİZLİ'de sabah saatlerinde başlayan yağmur öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde kartpostallık görüntüler oluşurken, kar ve sis ulaşımda aksamalara neden oldu. Mart ayında yağan karın tadını çıkartan vatandaşlardan bazılarının ise koronavirüs tedbirlerine uymadıkları görüldü.

Denizli genelinde sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğleden sonra yerini kara bıraktı. Mart ayında yağan ve yüksek kesimlerde etkili olan kar, bölgede ulaşımı olumsuz etkiledi. Denizli, Antalya ve Muğla'yı birbirine bağlayan Cankurtaran mevkiinde sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Kar yağışının devam ettiği bölgede karayolu ve trafik ekipleri ulaşımda aksama olmaması için çalışmalarını sürdürdü.

KARPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Kar yağışının etkili olduğu Bağbaşı Yaylası ve Honaz Dağı Milli Parkı'nda ise kartpostallık görüntüler oluştu. Milli Park'a gelen vatandaşlardan Onur Çağ, Kent merkezinde kar tutmadı. Mart ayının son haftasında kar yağması sürpriz oldu. 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' sözü boşuna söylenmemiş dedi.

Yağan karın altında keyifli anlar geçirmek için bir araya geldiklerini söyleyen İbrahim Yılmaz ise, Bu yıl kışı yaşayamadık. Şimdi güzel bir kar yağışı var. Anın tadını çıkartmak için Milli Park'a geldik. Belki de bu sezonun son karı diye konuştu.

DENİZLİ Kar ve sis, Denizli'de ulaşımı olumsuz etkiledi
DENİZLİ Kar ve sis, Denizli'de ulaşımı olumsuz etkiledi
DENİZLİ Kar ve sis, Denizli'de ulaşımı olumsuz etkiledi
DENİZLİ Kar ve sis, Denizli'de ulaşımı olumsuz etkiledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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