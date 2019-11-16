Denizli kar maskeli saldırgan korku saçtı 2 yaralı

16.11.2019 13:01 | Son Güncelleme: 16.11.2019 13:05

Kar maskeli saldırgan korku saçtı 2 yaralı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, başına kar maskesi takan Nail D. aralarında husumet bulunan Mustafa Başkaya'nın yaşadığı apartmana girdi. Tabancayla Başkaya ve eşini yaralayan Nail D., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 09.00 sıralarında, Aşağı Mahalle Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre Nail D. yüzüne kar maskesi takıp, husumetli olduğu Mustafa Başkaya'nın ailesiyle yaşadığı ikinci kattaki dairenin önüne gitti. Evinin kapısından çıkan Başkaya, kar maskeli Nail D. ile karşılaştı. İkili arasında burada başlayan arbede, evin salonuna kadar devam etti. Arbede sırasında tabancadan çıkan kurşunlar Mustafa Başkaya'yı ayağından, eşi Fatma Başkaya'yı ise karnından yaraladı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheli Nail D'yi olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Yaralı karı-koca ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Fatma Başkaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polisin soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA