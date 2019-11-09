Denizli kanserle mücadele vakfına uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Kanserle mücadele vakfına uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı (2)HEPSİ TUTUKLANDIDenizli ve İzmir'de, aralarında Kanserle Savaş, Kimsesiz, Engelli ve Lösemililer Vakfı'nın da bulunduğu 6 ayrı adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan R.Ş., A.D., T.K., O.G., I.P. ve B.D.
Kanserle mücadele vakfına uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı (2)
HEPSİ TUTUKLANDI
Denizli ve İzmir'de, aralarında Kanserle Savaş, Kimsesiz, Engelli ve Lösemililer Vakfı'nın da bulunduğu 6 ayrı adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan R.Ş., A.D., T.K., O.G., I.P. ve B.D. adlı 1'i kadın 6 zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Haber Videosu: Denizli kanserle mücadele vakfına uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı