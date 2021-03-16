DENİZLİ Kaçak kullandığı elektriğin kesilmesine sinirlenip evini yaktı
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DENİZLİ Kaçak kullandığı elektriğin kesilmesine sinirlenip evini yaktı

16.03.2021 21:35 | Son Güncelleme: 16.03.2021 21:47
DENİZLİ Kaçak kullandığı elektriğin kesilmesine sinirlenip evini yaktı

DENİZLİ Kaçak kullandığı elektriğin kesilmesine sinirlenip evini yaktıKaçak kullandığı elektriğin kesilmesine sinirlenip evini yaktı DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde kaçak kullandığı elektriğin kesilmesine sinirlenen Mehmet D., tek katlı evini ateşe verip, yaktı.

DENİZLİ Kaçak kullandığı elektriğin kesilmesine sinirlenip evini yaktı

Kaçak kullandığı elektriğin kesilmesine sinirlenip evini yaktı

 DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde kaçak kullandığı elektriğin kesilmesine sinirlenen Mehmet D., tek katlı evini ateşe verip, yaktı.Karaismailler Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Mehmet D.'ye ait tek katlı evin mutfak bölümünde, bu sabah yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmayla yangını söndürdü.  Ancak çatısı çöken ev, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma kapsamında ifade veren ev sahibi Mehmet D., 3 gün önce kaçak kullandığı elektriğin kesildiğini, bu duruma sinirlenerek evini ateşe verip, yaktığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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