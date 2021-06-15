DENİZLİ KABLO HIRSIZLIĞINDAN GÖZALTINA ALINAN SEVGİLİ OLDUKLARI İLERİ SÜRÜLEN ÇİFT ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
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DENİZLİ KABLO HIRSIZLIĞINDAN GÖZALTINA ALINAN SEVGİLİ OLDUKLARI İLERİ SÜRÜLEN ÇİFT ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde iş yerlerinden kablo hırsızlığı yaptığı belirlenen 1'i kadın 3 kişi suçüstü yapılarak, gözaltına alındı.

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde iş yerlerinden kablo hırsızlığı yaptığı belirlenen 1'i kadın 3 kişi suçüstü yapılarak, gözaltına alındı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Honaz ilçesinde başta Türk Telekom'a ait iletişim kabloları olmak üzere bölgedeki iş yerlerinin de elektrik kablolarının çalınması üzerine araştırma başlattı. Çevrede güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kabloları Ferhat D. (35), sevgilisi olduğu öğrenilen Nebahat D. (38) ve Polat G.'nin (16) kabloları keserek çaldığını tespit etti. JASAT, Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte dün yaptığı operasyonda 3 kişiyi, çaldıkları kabloları yakarken suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin kabloları içindeki bakırı satmak için yaktıkları belirlendi. Nebahat D.'nin iki erkek kardeşinin de daha önce hırsızlık suçundan yakalanıp, tutuklandığı belirlendi. Hırsızlıktan 4 suç kaydı bulunan Polat G. ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakılırken, hırsızlıktan 17 suç kaydı bulunan Nebahat D. ile yine hırsızlıktan 19 suç kaydı bulunan Ferhat D. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalınan kabloların piyasa değerinin toplam 70 bin lira olduğu bildirildi.

DENİZLİ KABLO HIRSIZLIĞINDAN GÖZALTINA ALINAN SEVGİLİ OLDUKLARI İLERİ SÜRÜLEN ÇİFT ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
DENİZLİ KABLO HIRSIZLIĞINDAN GÖZALTINA ALINAN SEVGİLİ OLDUKLARI İLERİ SÜRÜLEN ÇİFT ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
DENİZLİ KABLO HIRSIZLIĞINDAN GÖZALTINA ALINAN SEVGİLİ OLDUKLARI İLERİ SÜRÜLEN ÇİFT ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
DENİZLİ KABLO HIRSIZLIĞINDAN GÖZALTINA ALINAN SEVGİLİ OLDUKLARI İLERİ SÜRÜLEN ÇİFT ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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DENİZLİ KABLO HIRSIZLIĞINDAN GÖZALTINA ALINAN SEVGİLİ OLDUKLARI İLERİ SÜRÜLEN ÇİFT ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Haberler
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