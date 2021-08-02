Denizli jandarması olayların yüzde 99,4'ünü aydınlattı
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Denizli jandarması olayların yüzde 99,4'ünü aydınlattı

Denizli jandarması olayların yüzde 99,4'ünü aydınlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli İl Jandarma Komutanlığı 2021 Temmuz ayında yaptığı asayiş, kaçakçılık ve terör faaliyetleri icraatlarını açıkladı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı 2021 Temmuz ayında yaptığı asayiş, kaçakçılık ve terör faaliyetleri icraatlarını açıkladı. Bu kapsamda meydana gelen 812 olayın yüzde 99,4'ünün aydınlatıldığı belirtildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığınca 2021 Temmuz ayında yapılan asayiş, kaçakçılık ve terör faaliyetler açıklandı. 457 asayiş, 13 kabahat, 297 takibi gereken, 39 kaçakçılık ve 6 terör olayı olmak üzere toplam 812 olay meydana gelmiş ve meydana gelen olayların 807 yüzde 99,4'si aydınlatıldı. icra edilen asayiş faaliyeti ve uygulamalarında; 42 bin 069 şahıs ile 16 bin 406 aracın sorgulaması yapılarak, 195 aranan şahıs, 2 aranan araç yakalanmış ve 10 kayıp şahıs bulundu. İcra edilen asayiş faaliyetleri neticesinde 4 adet tabanca, 16 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 74 adet mermi/fişek ve 8 adet delici suç aleti ele geçirildiği belirtildi. Temmuz ayı içerisinde 4 FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonel faaliyet icra edilmiş olup, icra edilen faaliyette 3 şüpheli yakalanarak hakkında gerekli yasal işlem yapıldığı açıklandı.

1 milyon 094 bin 809 TL para cezası uygulandı

Trafik uygulamalarında; 43 bin 778 araç kontrol edilmiş, 21 bin 160 araç, 17 bin 143 şahıs sorgulaması yapılmış, bin 702 araç ve şahıs hakkında toplam 1 milyon 094 bin 809 TL cezai işlem uygulanmış, 15 aranan araç, 33 aranan şahıs yakalanmış, 91 alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesi geri alınarak 319 araç trafikten men edildi.

Uyuşturucu tacirlerine darbe

Yapılan 39 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik operasyonlarda, 68 şahıs gözaltına alınmış, 4 şahıs tutuklanmış, 64 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış ve 12 bin 009 gram kubar esrar, 3 gram eroin, 8 gram metamfetamin, 4 adet extacy hap, bin 017 kök kenevir, 4 adet av tüfeği, 3 adet tabanca, 61 adet tabanca fişeği, 19 adet av tüfeği fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Öte yandan; kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik diğer faaliyetlerde ise 40 adet sikke. 20 adet tarihi obje ve 213 litre kaçak içki ele geçirildiği belirtildi. - DENİZLİ

Denizli jandarması olayların yüzde 99,4'ünü aydınlattı
Denizli jandarması olayların yüzde 99,4'ünü aydınlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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