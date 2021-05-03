Denizli jandarması Nisan ayında 776 olayı aydınlattı
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Denizli jandarması Nisan ayında 776 olayı aydınlattı

Denizli jandarması Nisan ayında 776 olayı aydınlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2021 Nisan ayı içerisinde asayiş, kaçakçılık ve terör faaliyetlerine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında meydana gelen 776 olayın yüzde 100'ü aydınlatıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2021 Nisan ayı içerisinde asayiş, kaçakçılık ve terör faaliyetlerine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında meydana gelen 776 olayın yüzde 100'ü aydınlatıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığınca, 2021 yılı Nisan ayında icra edilen asayiş, kaçakçılık ve terör faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda 308 asayiş, 126 kabahat, 253 takibi gereken, 83 kaçakçılık ve 6 terör olayı olmak üzere toplam 776 farklı meydana gelen olayda yüzde 100'ü aydınlatıldığı bildirildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen asayiş faaliyetlerinde ve uygulamalarında, 55 bin 483 kişinin ile 10 bin 654 aracın sorgulaması yapılarak, 338 şüpheli ve 2 otomobil ile 7 kayıp kişi bulundu.

FETÖ/PDY terör örgütüne üye 6 şüpheli yakalandı

İl Jandarma ekiplerince faaliyetler neticesinde, 6 adet tabanca, 11 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 24 adet mermi ile fişek ve 1 adet kesici-delici alet ele geçirildi. Jandarma ekipleri Nisan ayı içerisinde FETÖ/PDY terör örgütüne operasyonla faaliyet icra edilmiş olup, 6 şüpheli yakalanarak hakkında gerekli yasal işlem yapıldı.

Alkollü araç kullanan 29 kişi yakalanırken, 526 araç trafikten men edildi

2021 Nisan ayı içerisinde icra edilen trafik uygulamalarında, 51 bin 122 araç kontrol edilerek, 31 bin 276 araç, 26 bin 470 kişinin sorgulaması yapılmış, 2 bin 233 araç ve kişi hakkında toplam 1 Milyar 299 bin 540 TL cezai işlem uygulanmış olup, 41 aranan araç, 58 aranan kişi yakalanmış, 29 kişi alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesi geri alınarak 526 araç trafikten men edildi.

62 farklı operasyonda, 103 şüpheli gözaltına alındı

Uyuşturucu maddeler ile mücadelede seferberlik başlatıldığını açıklayan İl Jandarma Komutanlığı, huzur operasyonları kapsamında uyuşturucu madde tacirlerinin bulunduğu mahallelerde operasyonlara aralıksız olarak devam edildiği belirtildi. İcra edilen 62 farklı operasyonlarda, 103 şüpheli gözaltına alınmış, 4 şüpheli tutuklanmış olup, 99 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyonlar kapsamında 35 gram kubar esrar, 157 gram eroin, 51 gram metamfetamin, 10 gram kenevir tohumu, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, bin 464 adet sikke, 3 adet tarihi eser, 34 adet tarihi süs eşyası, 2 bin 730 adet tarihi obje, 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 228 litre kaçak içki, 3 adet define arama dedektörü ve 34 adet kazı malzemesi ele geçirildi. - DENİZLİ

Denizli jandarması Nisan ayında 776 olayı aydınlattı
Denizli jandarması Nisan ayında 776 olayı aydınlattı
Denizli jandarması Nisan ayında 776 olayı aydınlattı
Denizli jandarması Nisan ayında 776 olayı aydınlattı
Denizli jandarması Nisan ayında 776 olayı aydınlattı
Denizli jandarması Nisan ayında 776 olayı aydınlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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