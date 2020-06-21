Denizli itfaiyesinden Babalar Günü paylaşımı
Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Babalar Günü'nü kutladı.
21.06.2020 15:35 | Son Güncelleme: 21.06.2020 16:45
Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Babalar Günü'nü kutladı.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, görev başındaki itfaiye erlerinin Babalar Günü mesajlarına yer verildi.
Video, "Tüm babalar kahramandır. Babalar Günü'nüz kutlu olsun" mesajıyla paylaşıldı.
Kaynak: AA