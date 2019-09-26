Denizli itfaiyeden otobüsteki yolculara yangın ve kaza uyarısı

26.09.2019 09:56

İtfaiyeden otobüsteki yolculara yangın ve kaza uyarısı

Türkiye'de son dönemde artan otobüs kazaları ve yangınları konusunda Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, polis kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüslerindeki vatandaşları bilgilendirdi. İtfaiye ekipleri, otobüste bir yangın ya da kaza anında çekiç kullanılarak otobüsün camının nasıl kırılacağını da gösterdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, son dönemde yolcu otobüslerinde yaşanan kaza ve yangın olayları hakkında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri, Denizli- Antalya karayolu üzerindeki polis kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüslerindeki vatandaşları, olası bir yangın ve kaza durumunda yapılması gerekenler hakkında uyardı. İtfaiyeciler, yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında yolculara sakin kalmalarını tavsiye etti. Acil çıkış kapısının kullanımı hakkında bilgi veren yetkililer, çekiç kullanılarak otobüsün camının nasıl kırılacağını da gösterdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, denetimin Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıdığını belirterek, Son dönemde bizim de çok üzüldüğümüz, otobüs kazaları ve yangınları oluştu. Biz bu yaralanma ve can kayıplarının önüne geçebilmek amacıyla, acil durumlarda otobüsün nasıl tahliye edileceği, imdat çekiçlerinin kullanımı, otobüsün ön ve orta kapılarının acil durumlarda nasıl açılacağı, yangın söndürme araçlarının nasıl kullanılacağı hakkında bilgiler verdik. Yolcularımıza bu konuda broşürler de dağıttık. Bizi otobüste gören yolcular önce şaşkınlık sonra memnuniyet yaşadı. Polis uygulama noktasında, itfaiye teşkilatının uygulama yapması Türkiye'de bir ilktir. Bu konudaki uygulamalarımız yaygınlaşarak devam edecek dedi.

Kaynak: DHA