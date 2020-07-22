DENİZLİ İtfaiyeden nefes kesen kurtarma
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DENİZLİ İtfaiyeden nefes kesen kurtarma

İtfaiyeden nefes kesen kurtarmaDENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, sulama kanalındaki beton boru içinde mahsur kalan ve boğulma tehlikesi geçiren köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

22.07.2020 14:26 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:33

İtfaiyeden nefes kesen kurtarma

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, sulama kanalındaki beton boru içinde mahsur kalan ve boğulma tehlikesi geçiren köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çameli ilçesinin Belevi mahallesinde bir sokak köpeğinin sulama kanalında mahsur kaldığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çameli Merkez Şubesi ekipleri, kanala gelerek kurtarma çalışması başlattı.

Sulama kanalının yanındaki beton borunun içine girdiği tespit edilen köpeğe ulaşmak için büyük çaba sarf eden itfaiye ekipleri bir süre kazma ve küreklerle kazı çalışması yaptı. İçi su dolu boruda köpeğin boğulma tehlikesi üzerine hızlı bir şekilde olaya müdahale eden ekipler, kısa süre içinde amacına ulaştı. Köpeği boynundan yakalayan itfaiye personeli hayvanı bulunduğu dar borudan çıkarmayı başardı. Çalışmaları izleyen çevredeki vatandaşlar, köpeği kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

DENİZLİ İtfaiyeden nefes kesen kurtarma

Kaynak: DHA

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