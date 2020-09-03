DENİZLİ, İnternetten satılık araç sahiplerini dolandıran çeteye operasyon
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DENİZLİ, İnternetten satılık araç sahiplerini dolandıran çeteye operasyon

İnternetten satılık araç sahiplerini dolandıran çeteye operasyonDENİZLİ'de polis, internet sitesi üzerinden satışa çıkarılan araçların sahiplerine esnaf kefaletten ve bankalardan kredi çekerek ödeyeceklerini söyleyip, aracı üzerine aldıktan sonra parasını ödemeyerek dolandıran çeteye...

03.09.2020 16:08 | Son Güncelleme: 03.09.2020 16:13

İnternetten satılık araç sahiplerini dolandıran çeteye operasyon

DENİZLİ'de polis, internet sitesi üzerinden satışa çıkarılan araçların sahiplerine esnaf kefaletten ve bankalardan kredi çekerek ödeyeceklerini söyleyip, aracı üzerine aldıktan sonra parasını ödemeyerek dolandıran çeteye yönelik operasyon yaptı. 4 ilçede eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişi, sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet sitesi üzerinden satışa çıkarılan araç sahiplerini dolandıran çete üyelerini yakalamak için dün operasyon yaptı. Buldan, Sarayköy, Tavas ve Honaz ilçelerinde eş zamanlı yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda bulunan senetlere ve evraklara ise el kondu. Yapılan araştırmada; gözaltına alınan kişilerin, internet sitesi üzerinden satışa çıkartılan araç sahipleriyle görüşüp, araç bedellerini esnaf kefalet veya bankalardan kredi çekerek ödeyeceklerini söyledikleri, araç sahibine kredinin onaylanması için öncelikle araç devir işleminin gerçekleşmesi gerektiğini söyledikleri, ardından da parasını ödemeyerek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin üzerine aldıkları araçları başkalarına sattıkları da ortaya çıktı. Şüphelilerin bu yöntemle Türkiye genelinde 55 araç sahibini dolandırdığını tespit edildi. Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından 6 kişi, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yönetmek, Üye Olmak ve örgüt faaliyetleri çerçevesinde Nitelikli Dolandırıcılık suçlarından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği 6 zanlıyı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

DENİZLİ, İnternetten satılık araç sahiplerini dolandıran çeteye operasyon

Kaynak: DHA

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