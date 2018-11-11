Denizli İlk Kez Drone Gören Köylü Kadın Kaçırılmaktan Korkmuş

Denizli'nin Çameli ilçesinde havadaki drone'dan korkup ağaçların arasına kaçarak saklanan 60 yaşındaki Lütfiye Yıldırım, cihazı görünce çok korktuğunu, kendisini kaçıracaklarını sandığı için ağaçların arasına saklandığını söyledi.

Denizli'nin Çameli ilçesinde, yerel yayın yapan televizyon kanalının kameramanı, Cevizli Mahallesi üzerinde, drone ile haber amaçlı görüntü çekmeye başladı. Bu sırada yolda yürüyen yaşlı kadın, havadaki drone'u gördü. Bir süre cihaza bakan ancak anlam veremeyen kadın, drone'un üzerine doğru geldiğini görünce korkup, ağaçların arasına koştu. Bu görüntüler, izleyenleri gülümsetti.

DHA, drone'dan kaçan kadını yalnız yaşadığı evinde bularak konuştu. 5 çocuk ve 4 torun sahibi 60 yaşındaki Lütfiye Yıldırım, havada cihazı görünce çok korktuğunu belirterek, Ormana mantar toplamaya gidiyordum. Birden havada onu gördüm. Üzerime doğru gelince çok korktum. Uçak gibi bir şey sandım. Beni alıp götürecek sandım. Ağaçların arasına kaçarak kendimi gizlemeye çalıştım. Ağaçların arasına giremez diye düşündüm. İlk kez böyle uçan bir cihaz gördüm. Çok fazla korktum dedi. Yıldırım, görüntüyü izleyen çocuklarının kendisini arayıp, güldüklerini de söyledi.