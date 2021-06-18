Denizli İl Jandarma Komutanlığının sivil ekipleri, trafiği denetledi

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı sivil ekipler, trafik denetimi yaptı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı sivil ekipler, trafik denetimi yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte meydana gelebilecek trafik kazalarının en az seviyeye indirilmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından görevlendirilen sivil personel, otobüs ve minibüsleri denetledi.

Açıklamada, denetimlerin süreceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek