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Denizli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplandı

Denizli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, 2020 yılı ikinci olağan toplantısı yapıldı.

Denizli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplandı
13.08.2020 15:55 | Son Güncelleme: 13.08.2020 16:00

Denizli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, 2020 yılı ikinci olağan toplantısı yapıldı.

Denizli'nin işgücü, istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitim ve istihdam konularında etkinlik ve verimliliği artırmak, yerel düzeyde politikalar oluşturmak, plan yapmak ve kararlar almak, ilgili kurum ve kuruluşlara görüş ve önerilerde bulunmak amacıyla düzenlenen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) 2020 yılı 2. olağan toplantısı, Vali Yardımcısı Hakkı Ünal'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Denizli Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya; Vali Yardımcısı Hakkı Ünal, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan V. Ali Değirmenci, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kamil Orhan, Denizli İŞKUR İl Müdürü Fatih Işık, Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, GEKA Birim Başkanı Ece Gölükçetin, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sefa Gökalp, Ticaret İl Müdürü Süleyman Yener Pektaş, Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürü Ali Taş ve sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı.

İstihdamın artırılması, çalışma hayatındaki sorunlar ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Fatih Işık, işgücü piyasası verileriyle İŞKUR'un faaliyetleri hakkında kurul üyelerini bilgilendirdi.

İl Müdürü Işık, "Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik" kapsamında Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne İntikal eden engelli ve eski hükümlü hibe projeleri hakkında kurul üyelerine bilgi verdi. Ardından projeler kurul üyelerince değerlendirildi. Kurul üyelerince uygun bulunan ve uygun bulunmayan projelerin, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesi kararlaştırıldı.

Merkezefendi Halk Eğitim Merkezinin yeni yapılan hizmet binasına taşınması nedeniyle boşalan hizmet binasında ihtiyaç duyulan yeni bir Mesleki Eğitim Merkezinin açılması teklifi görüşüldü. Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nün "Mesleki eğitimi geliştirmek ve nitelikli eleman problemini çözmek" amacıyla kurduğu Özel Mesleki Eğitim Kurumu ile ilgili sunumu gerçekleştirildi. Tekliflerinin görüşülmesi ile devam eden toplantı, Kurul Üyelerinin görüş ve önerilerinin ardından sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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