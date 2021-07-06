Denizli İl Göç Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Denizli'de kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen, uyum faaliyetlerinin planlanıp yürütüldüğü "İl Göç Kurulu Toplantısı" Vali Ali Fuat Atik başkanlığında gerçekleştirildi.

Denizli'de kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen, uyum faaliyetlerinin planlanıp yürütüldüğü "İl Göç Kurulu Toplantısı" Vali Ali Fuat Atik başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Ali Fuat Atik'in başkanlığında 'İl Göç Kurulu Toplantısı' gerçekleştirildi. Yapılan toplantıya; Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Veysel Yanık, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK temsilcileri katıldı. İl Göç İdaresi Müdürü Burak Dağgez tarafından müdürlüğün yaptığı faaliyetler hakkında sunum yapıldı. Yapılan sunumda; Türkiye ve Denizli'de bulunan yabancılara ait veriler ile Uyum Strateji Belgesi kapsamında yabancı uyruklu vatandaşların uyuma yönelik faaliyetleri aktarıldı. İl Göç Kurulu üyelerinin görüş ve önerilerini sunmasıyla devam eden programda yabancıların eğitime katılımı, eğitim ve öğretimde iyileştirmelerin sağlanabilmesi bakımından çalışmaların yapılması, belediyenin uyuma yönelik faaliyetleri ve projelerinin detayları hakkında bilgi verildi. Toplantı Vali Atik'in değerlendirme konuşması ile sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı